Keegan Ritchie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Ritchie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Ritchie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keegan Ritchie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keegan Ritchie 3 Temmuz 1990 tarihinde Alberton, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keegan James Ritchie şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keegan Ritchie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Keegan Ritchie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 14 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Keegan Ritchie'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keegan Ritchie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keegan Ritchie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Keegan Ritchie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keegan Ritchie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SuperSport Utd.

2 Temmuz 2008 yılında M. Swallows

31 Aralık 2008 yılında SuperSport Utd.

1 Şubat 2009 yılında M. Swallows

1 Temmuz 2011 yılında Kaizer Chiefs

3 Şubat 2014 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2014 yılında Kaizer Chiefs

30 Temmuz 2014 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2015 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

15 Ocak 2018 yılında Bidvest Wits FC

20 Ekim 2020 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Maritzburg Utd.

Keegan Ritchie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keegan Ritchie şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Robertsham Callies, Balfour Park, SuperSport United, Lusitano FC, Moroka Swallows

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.