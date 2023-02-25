Keelan Lebon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keelan Lebon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keelan Lebon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keelan Lebon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keelan Lebon 4 Temmuz 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Réunion uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keelan Lebon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Life Management sarl yapmaktadır. Keelan Lebon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keelan Lebon'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Keelan Lebon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keelan Lebon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keelan Lebon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keelan Lebon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris FC B

13 Eylül 2017 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2018 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC

4 Ocak 2019 yılında Utrecht U21

30 Haziran 2019 yılında Paris FC

26 Temmuz 2019 yılında Ajaccio

31 Ocak 2020 yılında Paris FC

1 Şubat 2020 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2020 yılında Paris FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2020 yılında Beroe

10 Ağustos 2022 yılında FC Astana

19 Ocak 2023 yılında Neftçi Baku

Keelan Lebon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keelan Lebon şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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