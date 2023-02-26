Keenan Phillips kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keenan Phillips Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keenan Phillips adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keenan Phillips Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keenan Phillips 7 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keenan Leigh Phillips şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keenan Phillips Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Keenan Phillips, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Keenan Phillips'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keenan Phillips Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keenan Phillips isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Keenan Phillips Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keenan Phillips futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2020 yılında Bidvest Wits FC

1 Ekim 2020 yılında SuperSport Utd.

Keenan Phillips Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keenan Phillips şuan SuperSport United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Keenan Phillips Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.