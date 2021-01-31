Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla zirveyi oynayan Kefaret dizisi bu akşamki yepyeni bölümüyle ekranlarda. 11. bölümünde yaşanacaklar da merak konusu iken 12. bölümün fragmanı da şimdiden araştırılıyor. İşte Kefaret 11. son bölüm FOX TV Youtube izleme linkleri ve diğer detaylar...

KEFARET 11. BÖLÜM FOX TV

Kefaret dizisi Pazar 11. son bölümüyle saat 20.00'da ekranlarda!

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KEFARET 11. BÖLÜM FRAGMAN

12. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kefaret 10. bölümü Youtube'den izleyebilirsiniz.

KEFARET SON BÖLÜM YOUTUBE

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.