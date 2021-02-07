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Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle

FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Alp ve Meltem'in Zeynep için yaptığı plan bir bir işlerken, Zeynep'in kafası iyice karışmaya başladı. Peki, Zeynep Sude hakkındaki gerçeği öğrenebilecek mi? İşte Kefaret Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle...

Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle

Bir yandan Kartal, diğer yandan Cansu'nun gerçek ailesinden gizlemeye çalışan Arzu'nun bu gerçeği ne zamana kadar gizleyeceği merak ediliyor. Arzu, Cansu'nun gerçek kızı olmadığını anlamamaları için Ahmet'in zaafıyla oynar. Peki Ahmet, Arzu'nun bu sinsi planına kanacak mı? İşte Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle...

KEFARET 12. BÖLÜM FULL İZLE | KEFARET SON BÖLÜM YOUTUBE FULL İZLE

Hiç beklemediği bir anda Cansu’yu Zeynep’in yanında gören Sinan kızı Kartal’dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu’yu da Ahmet’in evinde gözaltında tutmaya başlar.

Arzu bir an önce iyileşip Cansu’yu Zeynep’in yanından almak için planlar yaparken Zeynep’in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır.

KEFARET 12. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle

Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet’i takip ederek Cansu’nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu’yu Kartal’dan koruyabilecek mi?

Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle

KEFARET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken, Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Zeynep ve Sinan, Sinan’ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır.

Kefaret 12. bölüm full izle | Kefaret son bölüm Youtube full izle

Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet, Meltem’e sığınır. Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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