Gerçek kızını bulan Zeynep ne yapacağını şaşırır. Her şeyin farkında olan Sude ise Zeynep'in ondan uzaklaşmasından ve yalnız kalmaktan epey korkar. Tüm bunlar Zeynep ile Sinan'ın arasını bozarken, öte yandan Ahmet ile Zeynep'in de yakınlaşmasına sebep olur. İşte Kefaret 13. bölüm canlı izle | Kefaret son bölüm FOX TV canlı izle....

KEFARET 13. BÖLÜM CANLI İZLE | KEFARET SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE....

Zeynep, Elif’e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu’yu gözaltına aldırır ve Kartal’dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu’nun Ahmet’in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu’dan alır.

Arzu, Ahmet’in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep’in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude’nin yasal durumu ne olacak?

KEFARET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hiç beklemediği bir anda Cansu’yu Zeynep’in yanında gören Sinan kızı Kartal’dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu’yu da Ahmet’in evinde gözaltında tutmaya başlar.

Arzu bir an önce iyileşip Cansu’yu Zeynep’in yanından almak için planlar yaparken Zeynep’in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır. Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet’i takip ederek Cansu’nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu’yu Kartal’dan koruyabilecek mi?