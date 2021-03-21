Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kefaret dizisinde bu akşam ipler geriliyor. Sinan'ın ortadan kaybolması herkesi endişeye düşürürken. Doktor Ahmet'in avukat ile iş birliği yapması Zeynep'i iyice zora düşürür. İşte Kefaret 18. bölüm canlı izle |Kefaret son bölüm Fox TV canlı izle...

Öte yandan Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır.

KEFARET 18. BÖLÜM CANLI İZLE| KEFARET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.