Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi Fox tv ekranlarına kilitleyen dizi Kefaret 28. bölümü bu akşam yayınlanıyor. Büyük bir merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler için haberimizde canlı izleme linklerine yer verdik. Kefaret 28. bölüm full, tek parça izle | Fox tv Kefaret 28. bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

KEFARET 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV KEFARET 28. BÖLÜM CANLI İZLE

İlgiyle takip edilen Kefaret dizisinin son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında işe başlar. Ayşe, Sude’yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Sinan, Tolga’yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu’ya ulaşmaya çalışır. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

KEFARET 28. BÖLÜM İZLE

FOX TV KEFARET 28. BÖLÜM CANLI İZLE