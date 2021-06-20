Pazar günleri izleyiciyi Fox TV ekranına kilitleyen dizi Kefaret 31. bölümü ekrana veriliyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmayanlar merakla yeni bölümü bekliyor. Biz de haberimizde Kefaret 31. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Kefaret 31. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KEFARET 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV KEFARET 31. BÖLÜM CANLI İZLE

Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Ahmet’i tedavi etme sırası Arzu’dadır. Meltem, Zeynep ve Alp’in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem’in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu öğrenir.

KEFARET 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV KEFARET 31. BÖLÜM CANLI İZLE