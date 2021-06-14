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Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman?

FOX TV'de pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizi Kefaret'in final yapacağı söylentilerinin çoğalmasıyla izleyiciler Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman? sorularını aratmaya başladı. Haberimizden merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz...

Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Kefaret'in final yapacağı söyleniyor. Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEFARET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan FOX TV ekranlarında pazar günleri yayınlanan Kefaret dizisi beklenen performansı yakalayamadı. Dizinin oyuncu kadrosunda Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay gibi önemli isimler bulunmasına rağmen reytingler istenilen seviyelere yükselemediği için final yapma kararı alındı.

KEFARET DİZİSİ FİNAL NE ZAMAN?

Kefaret dizisi 2. sezon için herhangi bir çalışma yapılmayacak. Bu hafta 34. bölümü ekrana gelecek Kefaret dizisi 35. bölümde final yapacak.

Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman?

KEFARET DİZİSİ KONUSU

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

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