Kefaret dizisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? |Kefaret dizisi ne zaman başlıyor?

FOX TV'nin uyarlama dizilerinden biri olan Öğretmen dizisinin sona ermesinin ardından yakında bu kanlada yepyeni bir dizi başlayacak. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan film merak konusu oldu. Peki Kefaret dizisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? |Ne zaman başlıyor? | Kefaret dizisi oyuncuları kim? İşte detaylar...

KEFARET DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı FOX TV'de ekranlara gelek olacak olan dram türündeki Kefaret dizisi Pazar günler, saat 20.00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kefaret dizisinin ilk bölümü 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'de FOX TV'de.

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak.

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kefaret dizisinde Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu edilecek.

Kefaret dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda, daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon'da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Yeşilçay, 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz'le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, 10 Ocak 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Antakyalıdır. Babası 1980’li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat’dır. Liseyi bitirdikten sonra İsveçte radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Ardından Türkiye'ye dönerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mert Fırat; Aşk ve Gurur, İntikam, Bir Ömür Yetmez, Atlıkarınca, Kapalıçarşı, Yersiz Yurtsuz, Hayattan Korkma ve İşte Benim dizilerinde rol almıştır.

KEFARET DİZİSİ1. BÖLÜM FRAGMANI