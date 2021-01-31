Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisi gerçek hikaye mi? Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi hangi kanalda saat kaçta? Kefaret Dizisi ilk kez 22 Kasım Akşamı FOX TV'de yayınlanmaya başladı. 12. bölüme kadar seyircisinin büyük ilgisiyle izlenen dizi hakkında merak edilenler haberimizde.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekerken, Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul’da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un doğal ortamlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi lüks semtler çekim ortamı oldu.

KEFARET DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kefaret, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanmıştır.

DİZİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer almaktadır.

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