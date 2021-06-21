Nirgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Fox TV'de yayınlanan, ilgiyle izlenen dizi Kefaret'in son bölümünde Mert Fırat'ın canlandırdığı Sinan karakteri çatışmaya girerek yaralanmasının ardından izleyiciler Mert Fırat'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Kefaret Mert Fırat diziden ayrılıyor mu? Kefaret Sinan öldü mü, ölüyor mu? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

KEFARET MERT FIRAT DİZİDEN AYRILIYOR MU? KEFARET SİNAN ÖLDÜ MÜ, ÖLÜYOR MU?

Kefaret'in en son 20 Haziran'da yayınlanan bölümünde Sinan çatışmaya girerek 3 el mermi ile yaralandı. Dizinin izlenmesinin düşük olması sebebiyle final olma ihtimali gündemde tutulurken Sinan karakterinin başına gelen bu olay izleyiciyi daha da meraklandırdı. Dizi final olmazsa Mert Fırat'ın başrol olduğu için diziye devam edeceği söyleniyor.

KEFARET DİZİSİ KONUSU

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Ahmet’i tedavi etme sırası Arzu’dadır. Meltem, Zeynep ve Alp’in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem’in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu öğrenir.

Kefaret dizisi final mi yapacak? Kefaret dizisi final ne zaman?