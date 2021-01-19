Kefaret'in başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay itiraf etti: "Darmadağın olduk!"

44 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'deki 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu.

Programda samimi açıklamalarda bulunana güzel oyuncunun ağlayarak yaptığı itiraf, izleyenleri de göz yaşlarına boğdu.

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinde Mert Fırat ile baş rolü paylaşan güzel oyuncu Yeşilçay, Ünlü Astrologlar Hande Kazanova ve Dinçer Güner'in sunduğu 'Astrolojik Şifreler' adlı programda keyifli bir sohbete imza attı.

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tanışmasıyla hayatının değiştiğini itiraf eden Nurgül Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

''Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum.

"SAÇMA SAPAN İLİŞKİLER YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.

Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.

İlk defa Necati’den bir şeyler isteyebiliyorum. İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışması çok ağır bir yük. Şimdi Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum.''

"AİLEMİZ DARMADAĞIN OLDU"

Annesini erken kaybettiğini de belirten Nurgül Yeşilçay, ''Annem 98 yılında vefat etti, bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim, hala da çok etkilenirim'' ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay, anne ve babasının hikayesini şu sözlerle anlattı:

''Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla. İkisi birbirlerine aşık oluyor. Olay, Bolu’da geçiyor. Kaçıp İzmir’e geliyorlar, orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk. Biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı.''