KEFEK Alt Komisyonu toplandı

TBMM (AA) - Limak Vakfı ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir Kışlalı, Türkiye genelinde kadın mühendis istihdamını kolaylaştıracak dijital bir platform kurulmasını önererek, "Bu sayede birçok kadın mühendis, Türkiye'nin birçok şehrinde çalışırken hem kendileri güçlenir hem kendi illerinde rol model oluşturabilir." dedi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Ebru Özdemir Kışlalı, komisyona, Limak Vakfınca yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Projeyi 5 yıldır sürdürdüklerini anlatan Kışlalı, Limak Vakfı'nın ülkenin lider kadınlarını yetiştirmeye odaklandığını, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde 2015 yılında 40 olan öğrenci sayısının 2020 yılında 120 öğrenciye yükseltildiğini kaydetti. Kışlalı, bu öğrenciler arasında Suriyeli sığınmacılar ve engelli bir öğrencinin de bulunduğunu bildirdi.

Proje kapsamındaki öğrencilere bursun yanı sıra İngilizce dil eğitimi verdiklerini, öğrencilerin ise ayda 4 saat bir sosyal sorumluluk projesinde çalıştıklarını belirten Kışlalı, projedeki 66 öğrencinin mezun olarak Limak ve Türkiye'nin önde gelen diğer şirketlerinde iş hayatına atıldığını ifade etti.

Kız çocuklarının STEM alanlarından uzak kalmasının eğitimsel ve kültürel nedenleri bulunduğuna işaret eden Kışlalı, bu sorunun çözümünün kadın ve erkekler tarafından birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Bu konuda farkındalık çalışmaları yapılmasını öneren Kışlalı, kız çocuklarının söz konusu alanlarda eğitim alması ve istihdam edilmesi için cesaretlendirilmesini tavsiye etti.

Kışlalı, meslek seçiminde ailelerin ilgi ve yönlendirmesinin önem taşıdığına, en çok izlenen dizi ve programlardaki kadınların meslek seçimi konusunda hassas davranılması gerektiğine dikkati çekti.

- "Mühendis sayısı arttıkça öz güven artıyor"

Kışlalı, bir yönetici ve mühendis olarak erkeklerin ağırlıklı olduğu bir ortamda çalıştığını belirterek, Yusufeli Barajı'ndaki 120 mühendisin yüzde 10'unun kadın olduğunu bildirdi. Kışlalı, kadın mühendis sayısının artmasıyla kız çocuklarının öz güvenlerinin de arttığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde kadın mühendis istihdamını kolaylaştıracak dijital bir platform kurulabilir. Bu sayede birçok kadın mühendis, Türkiye'nin birçok şehrinde çalışırken hem kendileri güçlenebilir hem kendi illerinde rol model oluşturabilir. Birçok şehirdeki üniversitelerden mezun genç mühendisler var. Bu gençlerin büyükşehirdekilerle yarışmaları zor olabiliyor. Mezun oldukları yerde özel sektör veya kamuda istihdam edilmeleri için bir platform kurulabilir."

Kışlalı, kadın mühendislerin erkeklere kıyasla yüzde 30 az ücretle çalıştırıldıklarını da ifade ederek, iş yaşamında "eşit işe eşit ücret" ilkesinin önemini vurguladı.

KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu da komisyona kurumun bilim, teknoloji alanlarındaki teşviklerine ilişkin sunum yaptı.





Kaynak: AA