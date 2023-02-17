Keffel Resende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keffel Resende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keffel Resende kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keffel Resende ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keffel Resende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keffel Resende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keffel Resende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keffel Resende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keffel Resende 27 Eylül 1999 tarihinde Minas Gerais şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Keffel Resende Alvim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keffel Resende Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SOCCER yapmaktadır. Keffel Resende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC União Torreense futbol takımında oynamaktadır. SC União Torreense takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keffel Resende'nin SC União Torreense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Keffel Resendeboyu ve yaşı kaç

Keffel Resende Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keffel Resende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Keffel Resende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keffel Resende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Retrô FC

4 Eylül 2020 yılında Trofense

14 Temmuz 2022 yılında Torreense

Keffel Resende kimdir

Keffel Resende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keffel Resende şuan SC União Torreense takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Keffel Resende nereli

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