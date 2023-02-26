Kegan Johannes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kegan Johannes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kegan Johannes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kegan Johannes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kegan Johannes 31 Mart 2001 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kegan Johannes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Kegan Johannes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 19 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kegan Johannes'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kegan Johannes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kegan Johannes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kegan Johannes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kegan Johannes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Ajax Cape Town

8 Ekim 2020 yılında Cape Town Spurs

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2021 yılında SuperSport Utd.

Kegan Johannes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kegan Johannes şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Kegan Johannes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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