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  3. KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı

KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu daha filosuna kattı.

KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu daha filosuna kattı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Acil durumlarda kullanılacak, 60 knot hıza ulaşabilen self righting özellikli 5 adet can kurtarma (tahlisiye) botumuz, @UABakanligi @kiyiemniyet filomuza katıldı" denildi.

Kaynak: İHA




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