Keheran Ganova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keheran Ganova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keheran Ganova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keheran Ganova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keheran Ganova 17 Şubat 2001 tarihinde Saint-Pierre şehrinde doğmuştur. Fransa,Réunion uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Dylan Ganova-Kéhéran şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keheran Ganova Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini My Football Concept yapmaktadır. Keheran Ganova, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Keheran Ganova'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keheran Ganova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keheran Ganova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B
Keheran Ganova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keheran Ganova şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?JS Saint-Pierroise (2008-2016), SCO Angers (2016-2019)
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