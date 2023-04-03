Keheran Ganova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keheran Ganova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Keheran Ganova kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keheran Ganova ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.