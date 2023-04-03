Kei Beppu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Beppu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Beppu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kei Beppu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kei Beppu 4 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 別府 慧 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kei Beppu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kei Beppu'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kei Beppu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kei Beppu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kei Beppu şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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