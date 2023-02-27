Kei Chinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Chinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Chinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kei Chinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kei Chinen 17 Mart 1995 tarihinde Shimajiri, Okinawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 知念 慶 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kei Chinen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kei Chinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kei Chinen'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kei Chinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kei Chinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kei Chinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kei Chinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Aichi Ga. Univ.

1 Şubat 2017 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2020 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

9 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Kei Chinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kei Chinen şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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