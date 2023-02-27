Kei İshikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei İshikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei İshikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kei İshikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kei İshikawa 30 Eylül 1992 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石川 慧 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kei İshikawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kei İshikawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kei İshikawa'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kei İshikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kei İshikawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kei İshikawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kei İshikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Vegalta Sendai

1 Mart 2013 yılında Sony Sendai

31 Ocak 2014 yılında Vegalta Sendai

1 Şubat 2014 yılında Blaublitz Akita

31 Ocak 2015 yılında Vegalta Sendai

6 Ocak 2018 yılında Tochigi SC

5 Ağustos 2019 yılında Sagan Tosu

6 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

Kei İshikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kei İshikawa şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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