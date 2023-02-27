Kei Koizumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Koizumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Koizumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kei Koizumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kei Koizumi 19 Nisan 1995 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小泉 慶 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kei Koizumi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Kei Koizumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kei Koizumi'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kei Koizumi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.koizumi37/

Kei Koizumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kei Koizumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kei Koizumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kei Koizumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Albirex Niigata

6 Ocak 2018 yılında Kashiwa Reysol

24 Temmuz 2019 yılında Kashima Antlers

10 Ağustos 2021 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Kei Koizumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kei Koizumi şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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