Kei Mizukura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Mizukura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Mizukura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kei Mizukura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kei Mizukura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 水倉 慧 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kei Mizukura Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kei Mizukura'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kei Mizukura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kei Mizukura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kei Mizukura şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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