Kei Uchiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Uchiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Uchiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kei Uchiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kei Uchiyama 19 Temmuz 1993 tarihinde Kamakura, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 内山 圭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kei Uchiyama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kei Uchiyama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kei Uchiyama'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kei Uchiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kei Uchiyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kei Uchiyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kei Uchiyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Tokai Uni

1 Şubat 2016 yılında Musashino City

20 Temmuz 2017 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2022 yılında Fujieda MYFC

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Kei Uchiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kei Uchiyama şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hongo, Yokohama F.Marinos Primary Shinkoyasu, Kawasaki Frontale Jr Yth (2006–2008), Kawasaki Frontale Yth (2009–2011), Tokai University (2012–2015)

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