Keigo Higashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Higashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keigo Higashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keigo Higashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keigo Higashi 20 Temmuz 1990 tarihinde Kitakyushu, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東 慶悟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keigo Higashi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Keigo Higashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Keigo Higashi'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keigo Higashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keigo Higashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keigo Higashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keigo Higashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2011 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2013 yılında FC Tokyo

Keigo Higashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keigo Higashi şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Keigo Higashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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