Keigo Sakakibara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Sakakibara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keigo Sakakibara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keigo Sakakibara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keigo Sakakibara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Sakakibara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keigo Sakakibara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Sakakibara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keigo Sakakibara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keigo Sakakibara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keigo Sakakibara 9 Ekim 2000 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 榊原 彗悟 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keigo Sakakibara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keigo Sakakibara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keigo Sakakibara'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keigo Sakakibara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keigo Sakakibara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Keigo Sakakibara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keigo Sakakibara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2019 yılında ReinMeer Aomori

9 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2022 yılında ReinMeer Aomori

31 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

Keigo Sakakibara kimdir

Keigo Sakakibara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keigo Sakakibara şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yokohama F.Marinos Yth

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Keigo Sakakibara nereli

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