Keigo Tachibana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tachibana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keigo Tachibana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keigo Tachibana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keigo Tachibana {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 立花 圭吾 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keigo Tachibana Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Keigo Tachibana'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keigo Tachibana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keigo Tachibana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keigo Tachibana şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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