Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tsunemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keigo Tsunemoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tsunemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tsunemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keigo Tsunemoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keigo Tsunemoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keigo Tsunemoto 21 Ekim 1998 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 常本 佳吾 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keigo Tsunemoto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Keigo Tsunemoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Keigo Tsunemoto'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keigo Tsunemoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keigo Tsunemoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Keigo Tsunemoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keigo Tsunemoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

11 Eylül 2020 yılında Kashima Antlers

31 Ocak 2021 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında Kashima Antlers

Keigo Tsunemoto kimdir

Keigo Tsunemoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keigo Tsunemoto şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yokohama F.Marinos, Meiji University

Keigo Tsunemoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Keigo Tsunemoto nereli

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