Keijiro Ogawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keijiro Ogawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keijiro Ogawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keijiro Ogawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keijiro Ogawa 14 Temmuz 1992 tarihinde Sanda, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小川 慶治朗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keijiro Ogawa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keijiro Ogawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Keijiro Ogawa'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keijiro Ogawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keijiro Ogawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keijiro Ogawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keijiro Ogawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Vissel Kobe

16 Temmuz 2018 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2019 yılında Vissel Kobe

9 Ocak 2021 yılında Yokohama FC

16 Ekim 2021 yılında Western Sydney

30 Haziran 2022 yılında Yokohama FC

12 Temmuz 2022 yılında FC Seoul

31 Aralık 2022 yılında Yokohama FC

Keijiro Ogawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keijiro Ogawa şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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