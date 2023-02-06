Keiller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keiller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keiller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keiller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keiller 29 Ekim 1996 tarihinde Eldorado do Sul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Keiller da Silva Nunes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keiller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keiller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına - tarihinde katılmıştır. Keiller'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Keiller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keiller/

Keiller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keiller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keiller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keiller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2021 yılında Chapecoense

31 Aralık 2021 yılında Internacional

Keiller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keiller şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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