Keinus Bunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keinus Bunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keinus Bunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keinus Bunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keinus Bunga 1 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Keinus Bunga N'Kala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keinus Bunga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZW SPORTS yapmaktadır. Keinus Bunga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Keinus Bunga'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keinus Bunga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.bunga24/

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Keinus Bunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keinus Bunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Keinus Bunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keinus Bunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Erpeldange

15 Ağustos 2020 yılında Pandurii

1 Temmuz 2021 yılında FC Wiltz 71

23 Ağustos 2022 yılında Sfintul Gheor.

Keinus Bunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keinus Bunga şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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