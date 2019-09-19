KEİPA toplantısı sonrası yaylada stres attılar

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonunun 53'üncü toplantısı Giresun'da gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantını sonunda komisyon üyeleri Mavigöl, Kuzalan Şelalesi ve Kulakkaya Yaylası'nı kapsayan kültür gezisi ile stres attılar.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, faydalı bir toplantının ardından faydalı bir gezi yaptıklarını belirtti. Öztürk, yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin tanıtılması, konukseverliğinin bilinmesi, diğer ülkelere kültürel değerlerimizin aktarılması açısından bu tür etkinlikler faydalı olacaktır. Karadeniz'imizin güzelliklerini konuklarımıza tanıtıyoruz" dedi.

Türkiye'nin tabiat ve ekonomi bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydeden KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise, "Bu gezi Türk kültürünü, misafirperverliği gösteriyor. Türkiye'de güzel insanlar var. Bunun için bu gezi çok önemli. Türkiye tüm komşularıyla çok dost bir siyaset yapıyor, hem batı hem Rusya ile düzenli ilişkileri var. Türkiye her iki tarafa güzel bir siyaset yapıyor" şeklinde konuştu.

KEİPA Komisyonu Üyesi Alexey Kondratenko, ilk kez Karadeniz Bölgesi'ni gördüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"Burayı görünce gerçekten şaşırdım, bu kadar güzel bir doğayı bakir bir şekilde korumak günümüzde hiç de kolay değil. İnsanlar güzel, tatları, lezzetleri güzel, misafirperverlik herhalde bu bölgenin özelliklerinden bir tanesi."

Kulakaya yaylasındaki gezie KEİPA üyelerinin yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve davetlilerde katıldı.

Kaynak: İHA