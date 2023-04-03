Keisuke Kasai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Kasai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Kasai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keisuke Kasai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keisuke Kasai 30 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 笠井 佳祐 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keisuke Kasai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Keisuke Kasai'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keisuke Kasai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keisuke Kasai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keisuke Kasai şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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