Keisuke Nishibayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Nishibayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Nishibayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keisuke Nishibayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keisuke Nishibayashi 13 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西林 佳祐 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keisuke Nishibayashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Keisuke Nishibayashi'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keisuke Nishibayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keisuke Nishibayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2017 yılında Ritsumeikan Uni
Keisuke Nishibayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keisuke Nishibayashi şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fagiano Okayama Jr Yth (2011–2013), Fagiano Okayama Yth (2014–2016), Ritsumeikan University (2017–)
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