Keisuke Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Osako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keisuke Osako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keisuke Osako 28 Temmuz 1999 tarihinde Izumi, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大迫 敬介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keisuke Osako Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Keisuke Osako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Keisuke Osako'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keisuke Osako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keisuke Osako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keisuke Osako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keisuke Osako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Sanf. Hiroshima

Keisuke Osako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keisuke Osako şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Keisuke Osako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 1 numaralı formasıyla 18 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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