Keisuke Shimizu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Shimizu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Shimizu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keisuke Shimizu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keisuke Shimizu 25 Kasım 1988 tarihinde Kakogawa, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 清水 圭介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keisuke Shimizu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Keisuke Shimizu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keisuke Shimizu'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Keisuke Shimizu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keisuke Shimizu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keisuke Shimizu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keisuke Shimizu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Oita Trinita

1 Ağustos 2009 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2010 yılında Oita Trinita

5 Ocak 2014 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2015 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2015 yılında Kyoto Sanga

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Keisuke Shimizu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keisuke Shimizu şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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