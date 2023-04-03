Keisuke Tada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Tada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Tada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keisuke Tada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keisuke Tada 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 多田 圭佑 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keisuke Tada Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Keisuke Tada'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keisuke Tada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keisuke Tada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keisuke Tada şuan Rissho University takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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