Keisuke Tsukui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Tsukui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Tsukui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keisuke Tsukui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keisuke Tsukui 21 Mayıs 2004 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 津久井 佳祐 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keisuke Tsukui Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keisuke Tsukui, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Keisuke Tsukui'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Keisuke Tsukui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keisuke Tsukui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Kashima Antlers
Keisuke Tsukui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keisuke Tsukui şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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