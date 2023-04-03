Keita İzumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita İzumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keita İzumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keita İzumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keita İzumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita İzumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita İzumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita İzumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita İzumi 9 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur.  Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 和泉 圭保 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita İzumi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Keita İzumi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Keita İzumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

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Keita İzumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita İzumi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Keita İzumi nereli

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