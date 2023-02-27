Keita Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keita Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keita Nakamura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keita Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keita Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita Nakamura 30 Haziran 1993 tarihinde Oamishirasato, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 慶太 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita Nakamura Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. Keita Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keita Nakamura'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keita Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keita Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Keita Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keita Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında RKU

1 Ağustos 2013 yılında ACBB

30 Nisan 2014 yılında RKU

1 Ağustos 2015 yılında V-V. Nagasaki

31 Ocak 2016 yılında RKU

1 Şubat 2016 yılında V-V. Nagasaki

5 Ocak 2019 yılında Shimizu S-Pulse

9 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Keita Nakamura kimdir

Keita Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita Nakamura şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tokigane FC, ARTISTA FC, Ryutsu Keizai Univ. Kashiwa HS, Ryutsu Keizai University (2012–2015)

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Keita Nakamura nereli

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