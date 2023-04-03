Keita Oiji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Oiji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Oiji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita Oiji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita Oiji 5 Ağustos 2004 tarihinde Suginami, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 生地 慶多 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita Oiji Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Keita Oiji'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keita Oiji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keita Oiji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keita Oiji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keita Oiji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Kulüpsüz

Keita Oiji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita Oiji şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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