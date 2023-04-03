Keita Shirawachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Shirawachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Shirawachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keita Shirawachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keita Shirawachi 7 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 白輪地 敬大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keita Shirawachi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Keita Shirawachi'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keita Shirawachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keita Shirawachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Keita Shirawachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keita Shirawachi şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.