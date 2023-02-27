Keita Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita Suzuki 20 Aralık 1997 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 圭太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita Suzuki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keita Suzuki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keita Suzuki'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keita Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keita Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keita Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keita Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında FK Ibar

1 Temmuz 2017 yılında FK Berane

5 Ocak 2018 yılında Mladost Ljes

28 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Keita Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita Suzuki şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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