Keita Taguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Taguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Taguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keita Taguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keita Taguchi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田口 啓太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keita Taguchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Keita Taguchi'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keita Taguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keita Taguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keita Taguchi şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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