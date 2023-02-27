Keita Yamashita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Yamashita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Yamashita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita Yamashita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita Yamashita 13 Mart 1996 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山下 敬大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita Yamashita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keita Yamashita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Keita Yamashita'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keita Yamashita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keita Yamashita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keita Yamashita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keita Yamashita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Reno. Yamaguchi

4 Ocak 2020 yılında JEF Utd. Chiba

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2024 yılında FC Tokyo

Keita Yamashita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita Yamashita şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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