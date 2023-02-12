Keith Bray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Bray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keith Bray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keith Bray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keith Bray 1 Nisan 2006 tarihinde Aird Tong şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keith Bray Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keith Bray, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keith Bray'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Keith Bray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keith Bray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keith Bray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keith Bray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Keith Bray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keith Bray şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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