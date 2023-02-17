Keith Groeneveld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Groeneveld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keith Groeneveld kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keith Groeneveld ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keith Groeneveld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Groeneveld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keith Groeneveld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keith Groeneveld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keith Groeneveld 24 Haziran 1999 tarihinde Kimberley, Northern Cape şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keith Groeneveld Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keith Groeneveld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Keith Groeneveld'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keith Groeneveld Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Groeneveld44

Keith Groeneveldboyu ve yaşı kaç

Keith Groeneveld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keith Groeneveld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Keith Groeneveld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keith Groeneveld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KV Mechelen U17

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

9 Nisan 2019 yılında Cape Town City

1 Ocak 2020 yılında KF Feronikeli

9 Eylül 2020 yılında ara verdi

1 Eylül 2021 yılında City Pirates

22 Şubat 2022 yılında Lysekloster IL

31 Ağu 2022 yılında Stord IL

7 Şubat 2023 yılında Hoogstraten VV

Keith Groeneveld kimdir

Keith Groeneveld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keith Groeneveld şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berchem Sport, Royal Antwerp FC, KV Mechelen

Keith Groeneveld Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Keith Groeneveld nereli

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