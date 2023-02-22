Keith Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keith Ward kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keith Ward ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keith Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keith Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keith Ward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keith Ward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keith Ward 12 Ekim 1990 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keith Ward Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keith Ward, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keith Ward'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Keith Ward Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KWard102

Keith Ward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keith Ward isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Keith Ward Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keith Ward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında UCD

1 Ocak 2011 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2012 yılında Bohemians

1 Ocak 2013 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2015 yılında Sligo Rovers

24 Şubat 2016 yılında Derry City

1 Ocak 2017 yılında Bohemians

1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

Keith Ward kimdir

Keith Ward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keith Ward şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bohemian Football Club Dublin

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Keith Ward nereli

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