Keith Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keith Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keith Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keith Watson 14 Kasım 1989 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keith Watson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4yourtalent Management yapmaktadır. Keith Watson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Keith Watson'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Keith Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keith Watson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Keith Watson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keith Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2008 yılında Dundee Utd. B

1 Ocak 2009 yılında Forfar Athletic

1 Şubat 2009 yılında Dundee Utd. B

1 Aralık 2009 yılında East Fife

1 Mayıs 2010 yılında Dundee Utd. B

1 Haziran 2010 yılında Dundee United

28 Ocak 2015 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2015 yılında Dundee United

20 Ağu 2015 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2016 yılında St. Johnstone

25 Ağu 2017 yılında Hartlepool Utd.

26 Ocak 2018 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

Keith Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keith Watson şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Livingston Star BC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.